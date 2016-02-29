تأجيل محاكمة رئيس نادي الزمالك في سب ممدوح عباس لـ 21 مارس

مراسل ONA:

قررت محكمة جنح العجوزة، تأجيل محاكمة رئيس نادي الزمالك الحالي لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس لجلسة 21 مارس للإعلان صدر القرار برئاسة المستشار سمير سكر وأمانة سر سامي غريب.

كان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق قد تقدم ببلاغ ضد الرئيس الحالي للنادي يتهمه بسبه وقذفه خلال مؤتمر عقد بالنادى في 28/8/2015، وأنه قال خلال المؤتمر ‘‘يخربيتك قرفتنا وعمال تعيط ويجي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار المال العام في سنوات ممدوح عباس 982 مليون جنيه، على مسؤليتي الكلام ده، ده كلام الجهاز المركزي للمحاسبات، عشان تشوفوا الراجل ده عمل أيه، سيبكم أن اليد طفشت، والطايرة طفشت، أنا بكلمكم عن اهدار 982 مليون جنيه‘‘.

وأضاف الرئيس الحالي لنادى الزمالك في حق المدعي مخاطبًا الجمعية العمومية لنادى الزمالك :‘‘يا أعضاء الجمعية العمومية، ده راجل لو جه المفروض يتعلق على باب النادي، أنت مش كنت موظف في شركة النصر وبتاخد 30 جنية، المليارات دى جبتها منين؟؟ من الدولة العبيطة، أنت خربت النادي رياضيًا وإنشائيًا، وبلطجية وعيال بتضرب حقن وسنج وستات بتتعاكس’’.

وقدم دفاع المدعي سي دي يحتوي على فيديو للمؤتمر الذي عقد بنادي الزمالك، وورد فيه تلك العبارات في حقه والتي تنطوي على سب وقذف.