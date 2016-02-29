بيكيه: نيمار لن يرحل لمدريد.. وحبي لمانشستر يونايتد يمنعني من اللعب لسيتي

نفى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة التقارير التي تربط زميله نيمار دا سيلفا بالانتقال إلى ريال مدريد، موضحا أن قائد منتخب البرازيل لن يفعل هذ ابدا، كما نفى المدافع الإسباني فكرة رحيله إلى مانشستر سيتي.

وكان المدافع الإسباني قد سجل هدف الفوز لبرشلونة ضد إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإسباني مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ26.

وأجاب بيكيه حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أسئلة المشجعين عبر تطبيق الفيديو "بيرسيسكوب" عقب المباراة "مستحيل أن ينضم نيمار إلى ريال مدريد إنه يحب برشلونة، ويحب المدينة أيضا أعتقد انه سيظل معنا لأعوام".

وأضاف حول إنتقاله لمانشستر سيتي مع تولي بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بدء من الموسم المقبل "حبي الكبير لمانشستر يونايتد يمنعني من الانضمام إلى سيتي".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد أعلن في وقت سابق أن جوارديولا سيكون مدرب الفريق بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بيللجريني الذي تنتهي ولايته بنهاية الموسم الحالي.