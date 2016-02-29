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الحبس 5 سوات للقائم على صفحة 2020 على الفيس بوك

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الحبس 5 سوات للقائم على صفحة 2020 على الفيس بوك الحبس 5 سوات للقائم على صفحة 2020 على الفيس بوك

حبس 5 سنين لشاب – أرشيفية

 

قضت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي، وبحضور ممثل النيابة العامة علي عبد الحميد بحبس القائم على صفحة الإسماعيلية 2020 على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك 5 سنوات، لاتهامه بالتحرض ضد ضباط القسم.

تلقت نيابة قسم ثان الإسماعيلية بلاغًا من مأمور القسم ياسر الحنفاوي، يفيد بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تسمى الإسماعيلية 2020، وتقوم بنشر تهديدات لضباط القسم وصور لهم وعائلتهم وتحرض على قتلهم.

وعلى الفور أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط واحضار القائم على هذه الصفحة وكلفت شرطة المصنفات بضبطه، وتحركت مأمورية ضمت ضباط القسم والإدارة، وتم ضبط أدمن الصفحة محمد مجدي إبراهيم، و7 أخرين.

تحرر المحضر اللازم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة التي قضت بحبس الأول 5 سنوات وبراءة الآخرين.

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