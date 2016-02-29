"فن اجتياز المقابلة الشخصية وأزمات الفشل" فى ندوة بآداب المنوفية

نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوراث ووحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب جامعة المنوفية، ندون تثقيفية بعنوان "فن اجتياز المقابلة الشخصية وأزمات الفشل" حاضر فيها الدكتور مجدى ثابت أستاذ الإدارة والتسويق بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية والاستشارى والمحاضر فى الموارد البشرية.

أكد ثابت خلالها على الأسس العلمية لاختيار الوظيفة المناسبة وكيفية اكتشاف الذات، وكذلك تعريف السير الذاتية، وصفات ومحتوى السير الذاتية، وبعض الأخطاء فى كتابة السير الذاتية، ومصادر البحث عن الوظيفة المناسبة.

إضافة إلى التعريف بالمقابلة الشخصية، وما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد المقابلة الشخصية، ونموذج التواصل الفعال، والأزمات التى يمكن التعرض لها عند اختيار الوظيفة غير المناسبة، مؤكدا أهمية المقابلات الشخصية فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، كما تناولت الندوة صورا متعددة لأشكال الصور الذاتية وطرق إجراء المقابلات الشخصية لمختلف الوظائف بشكل عملى للتأكيد على الاستفادة العلمية والعملية من إجراء المقابلات الشخصية.

نظم الندوة الدكتورة نها عثمان المدير التنفيذى لوحدة الأزمات والكوارث والدكتوراه عبير خليل مدير وحدة متابعة الخريجين تحت إشراف الدكتور حسن خطاب وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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