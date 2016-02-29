مطار أسوان الدولى يستقبل 230 سائحًا قادمين من الصين

استقبل مطار أسوان الدولى، رحلة دولية "شارتر" قادمة من الصين، وعلى متنها 230 سائحاً صينياً.

وزار الفوج السياحى الصينى، عدداً من المواقع السياحية بمدينة أسوان، بدأها بالسد العالى، ورمز الصداقة المصرية الروسية، بالإضافة إلى التنزه برحلة نيلية فى مدينة أسوان، وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة العميد عبد الجواد أمين، مدير شرطة العائمات بأسوان، والعميد صلاح عبد المعطى، بشرطة السياحة والآثار بأسوان، تحت إشراف اللواء حسنى حسين، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد.

ومن المقرر أن يستكمل الفوج السياحى الصينى رحلته السياحية إلى مدينة الأقصر، عبر رحلة نيلية تنطلق من أسوان مرورًا بمدن كوم أمبو وإدفو، وصولاً إلى الأقصر.

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