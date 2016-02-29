تكريم 52 موظفا متميزا بمحكمة أسيوط الابتدائية

كرّم المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، 52 من الموظفين والعمال المتميزين وذلك لحرصهم على أداء عملهم بإخلاص وتفاني، وذلك بمجمع المحاكم.

وقال المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بضرورة تدريب الموظفين القائمين على العمل للوصول إلى دقة الأداء والتيسير على المتقاضين، تم إطلاق مسابقة لاختيار:" الموظف المثالي - المحكمة المثالية - الكاتب الأول - نائب الكاتب الأول - السكرتير - العامل - الحاجب - المدير الإداري المثالي".

وحث المستشار جمال عبد الرحمن خلال الاحتفال العاملين بمجمع محاكم أسيوط، على الالتزام بمواعيد العمل وسرعة انجاز المهام المكلفين بها والتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات القانونية لهم، وضرورة الاهتمام بالعمل مظهرا وجوهرا والاهتمام بالأماكن، والتيسير على المتقاضين طالبي خدمة العدالة والقضاء على الروتين.

وفي ختام الحفل، قدم رئيس محكمة أسيوط الابتدائية للمكرمين شهادات تقدير وعددهم 52.