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بالصور..العاملون بـ"المصرية للأخشاب" بالغربية يتجمهرون أمام "القوى العاملة"

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بالصور..العاملون بـ"المصرية للأخشاب" بالغربية يتجمهرون أمام "القوى العاملة" بالصور..العاملون بـ"المصرية للأخشاب" بالغربية يتجمهرون أمام "القوى العاملة"
نقل العاملون بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة، الكائنة على طريق طنطا - زفتى بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا بالغربية، وقفتهم الاحتجاجية من مقر الشركة إلى مبنى ديوان عام مديرية القوى العاملة بمدينة طنطا، للمطالبة بعودتهم للعمل أو الحصول على مستحقاتهم المالية.

وقال العاملون، إنهم ذهبوا اليوم الاثنين لمقر الشركة فإذا بالأبواب مغلقة فى وجوههم، ما جعلهم يتجمهرون أمام مقر المصنع مهددين بقطع طريق طنطا - زفتى، واتصلوا بالنجدة وحرروا شكاوى جماعية، ضد مجلس الإدارة فى مركز شرطة طنطا ومديرية القوى العاملة.

وأكد عدد من العاملين أنهم اتصلوا بالنجدة ولم يستجب أحد، كما طالبوا محافظ الغربية ووكيل وزارة القوى العاملة بالتدخل لوقف ما يحدث من انتهاكات لحقوقهم المالية والأدبية، ولما باءت جميع الاتصالات بالفشل نقلوا وقفتهم الاحتجاجية لمبنى ديوان القوى العاملة.

العاملون بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة (1)

العاملون بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة (2)

العاملون بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة (3)

العاملون بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة (4)

- تظاهر العاملين بالمصرية للأخشاب فى طنطا بعد قرار تسريحهم

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