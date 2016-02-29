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تأجيل محاكمة المتهمين في «سجن بورسعيد» إلى 2 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين في «سجن بورسعيد» إلى 2 مارس تأجيل محاكمة المتهمين في «سجن بورسعيد» إلى 2 مارس

محاكمة المتهمين في «سجن بورسعيد» – أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إقتحام سجن بورسعيد العمومي»، لجلسة الأربعاء المقبل، الموافق الثاني من مارس، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت النيابة،  قد وجهت للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات.

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