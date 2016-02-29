طرح كافة معلومات مشروع «المليون ونصف فدان» بمقر المكتبة الزراعية القومية بالدقى

أعلنت المكتبة القومية الزراعية المصرية، عن انتهائها من تجميع كافة البيانات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع القومى الزراعى المعروف بـ(مشروع المليون ونصف فدان).

وأصدرت إدارة المكتبة بيانًا دعت فيه جميع المهتمين بالمشروع إلى الحصول على الـCD الخاص بكل محافظة من داخل مقر المكتبة، والذى يحتوى على نبذة وشروط عامة عن المشروع مدعومة بالصور، بالإضافة إلى معلومات عن شركة تنمية الريف المصرى والشروط والأوراق المطلوبة، كما أن المكتبة تقدم مصادر معلومات متاحة مثل قائمة عناوين الكتب ونماذج من إنتاج الفكر الزراعى، مدعوم بالمعلومات الإرشادية وإدارة مصادر المياه.

وتضمنت المعلومات التى تقدمها المكتبة كل من الخرائط ومقاطع الفيديو التوضيحية بقنا وتوشكى والوادى الجديد والمنيا ومرسى مطروح والإسماعيلية، وجارى الإعداد للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع بالمكتبة القومية الزراعية المصرية بشارع نادى الصيد بالدقى.