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بالصور.. تأجيل محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لـ2 مارس لمرافعة الدفاع

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بالصور.. تأجيل محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لـ2 مارس لمرافعة الدفاع بالصور.. تأجيل محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لـ2 مارس لمرافعة الدفاع
أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، سماع شاهد بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

اقتحام سجن بورسعيد (1)

اقتحام سجن بورسعيد (2)

اقتحام سجن بورسعيد (3)

اقتحام سجن بورسعيد (4)

اقتحام سجن بورسعيد (5)

اقتحام سجن بورسعيد (6)

اقتحام سجن بورسعيد (7)

اقتحام سجن بورسعيد (8)

اقتحام سجن بورسعيد (9)

اقتحام سجن بورسعيد (10)

اقتحام سجن بورسعيد (11)

اقتحام سجن بورسعيد (12)

اقتحام سجن بورسعيد (13)

اقتحام سجن بورسعيد (14)

اقتحام سجن بورسعيد (15)

اقتحام سجن بورسعيد (16)

اقتحام سجن بورسعيد (17)


>- دفاع "اقتحام سجن بورسعيد" يطلب إدخال "مرسى" ووزير الداخلية الأسبق كمتهمين
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