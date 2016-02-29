أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى تتهم "السبكى" بسرقة قصة فيلم الألمانى

Google+ Print
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى تتهم "السبكى" بسرقة قصة فيلم الألمانى المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى تتهم "السبكى" بسرقة قصة فيلم الألمانى
قضت الدائرة السابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد نجدى، وعضوية المستشارين كل من أحمد أبو شريف، ومحمود حسيم، وأمانة سر محمد نصر، اليوم الاثنين، برفض الدعوى المقامة من المخرج علاء الشريف، وشركة للإنتاج الفنى، ضد كل من المنتج أحمد السبكى، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته، بتهمة سرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى فترة لا تتجاوز أياما قليلة فى فيلم "عبده موتة".

كان المخرج علاء الشريف تقدم بدعوى قضائية أمام الداىرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، يتهم فيها المنتج أحمد السبكى بسرقة قصة فيلم الألمانى وإعادة إنتاجه فى صورة فيلم عبده موتة.


>- نيابة الدقى تأمر بحفظ التحقيقات فى اتهام "السبكى" بسب وائل الإبراشى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365