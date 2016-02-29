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إخماد حريق بمخلفات فى شارع إيران بالدقى

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إخماد حريق بمخلفات فى شارع إيران بالدقى إخماد حريق بمخلفات فى شارع إيران بالدقى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق مخلفات بشارع إيران بمنطقة الدقى، وذلك بعدما انتقلت سيارتى إطفاء إلى مكان الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بجوار أحد العقارات بمنطقة الدقى، على الفور كلف اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقل رجال الإطفاء برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء بالحماية المدنية وبصحبتهم سيارتين، وتمت السيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداده لباقى للعقارات المجاورة.


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