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حريق محدود فى أحد العقارات السكنية بأسيوط عقب احتراق تكييف

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حريق محدود فى أحد العقارات السكنية بأسيوط عقب احتراق تكييف حريق محدود فى أحد العقارات السكنية بأسيوط عقب احتراق تكييف
شب حريق محدود فى أحد العقارات السكنية بمنطقة سيتى، خلف مسجد الرحمة عقب احتراق تكييف.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد اشتعال حريق محدود بأحد العقارات السكنية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ لإطفاء الحريق .
>وأوضح أحد شهود العيان أن أصحاب الشقة غير متواجدين بها، وأنهم فوجئوا بخروج دخان كثيف من ناحية التكييف المطل على الشارع، مما تسبب فى تركهم للشقق السكنية، وتم إبلاغ الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق.
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