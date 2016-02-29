أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط قائد سيارة سكران يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بكورنيش النيل

Google+ Print
ضبط قائد سيارة سكران يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بكورنيش النيل ضبط قائد سيارة سكران يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بكورنيش النيل
تمكنت الخدمات الأمنية بشارع كورنيش النيل من ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه فى حالة سكر بيّن عقب مطاردة مثيرة.

لاحظت الخدمات الأمنية المتمركزة بميدان التحرير أحد قائدى السيارات الملاكى "جيب شروكى " يسير عكس الاتجاه، بشكل يعرض حياة المواطنين للخطر ولدى محاولة رجال الشرطة استيقاف السيارة، لاذ قائدها بالفرار على طريق الكورنيش اتجاه المعادى.

وبدورها أخطرت الخدمات الأمنية الأكمنة والتمركزات فى الطريق، وحاول أفراد إحدى التمركزات بمنطقة السفارات إيقاف السيارة لكن سائقها رفض فأطلق رجال الشرطة أعيرة نارية تحذيرية فى الهواء أتلفت إحداها واجهة أحد الفنادق دون حدوث إصابات، وامتثل قائد السيارة لتحذير القوات وتم ضبطه، وتبين أنه يدعى "ج .أ .ع "حاصل على دبلوم صنايع ومقيم المعادى القاهرة فى حالة سكر بيّن، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .


>- "مرور الإسكندرية" تكشف تزوير أوراق سيارات قادمة من ليبيا وتضبط 4 أخرى مهربة

- "المرور" تضبط 146 ألف مخالفة مرورية و73 سائقا يتعاطون مخدرات

- مرور الجيزة يضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365