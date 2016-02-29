ضبط قائد سيارة سكران يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بكورنيش النيل

تمكنت الخدمات الأمنية بشارع كورنيش النيل من ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه فى حالة سكر بيّن عقب مطاردة مثيرة.

لاحظت الخدمات الأمنية المتمركزة بميدان التحرير أحد قائدى السيارات الملاكى "جيب شروكى " يسير عكس الاتجاه، بشكل يعرض حياة المواطنين للخطر ولدى محاولة رجال الشرطة استيقاف السيارة، لاذ قائدها بالفرار على طريق الكورنيش اتجاه المعادى.

وبدورها أخطرت الخدمات الأمنية الأكمنة والتمركزات فى الطريق، وحاول أفراد إحدى التمركزات بمنطقة السفارات إيقاف السيارة لكن سائقها رفض فأطلق رجال الشرطة أعيرة نارية تحذيرية فى الهواء أتلفت إحداها واجهة أحد الفنادق دون حدوث إصابات، وامتثل قائد السيارة لتحذير القوات وتم ضبطه، وتبين أنه يدعى "ج .أ .ع "حاصل على دبلوم صنايع ومقيم المعادى القاهرة فى حالة سكر بيّن، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

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