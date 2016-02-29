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ضبط ثلاجة بها لحوم فاسدة برمسيس خلال حملة لإزالة الإشغالات من الميدان

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ضبط ثلاجة بها لحوم فاسدة برمسيس خلال حملة لإزالة الإشغالات من الميدان ضبط ثلاجة بها لحوم فاسدة برمسيس خلال حملة لإزالة الإشغالات من الميدان
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الأزبكية، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات بمنطقة وميدان رمسيس والشوارع المؤدية إليه.

وقال المهندس سيد عبد الفتاح رئيس حى الأزبكية، إنه تم شن حملة من أجل رفع الإشغالات بشارع رمسيس، مشيرا إلى إلى أنه أثناء الحملة تم ضبط عربة ثلاجة بداخلها لحوم فاسدة.

وأضاف رئيس حى الأزبكية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن لجنة من الطب البيطرى عاينت اللحوم، وتم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وإعدام المضبوطات بالكلور، مؤكدا أن اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية شدد على ضرورة شن حملات لمنع الغش الغذائى.

لحوم فاسدة (1)

لحوم فاسدة (2)

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