غضب وحزن بين أنصار ريهام سعيد عقب الحكم بحبسها 18 شهراً

حاله من الحزن سيطرت على مؤيدى وأنصار الإعلامية ريهام، أمام محكمة جنوب الجيزة، عقب صدور الحكم بحبسها سنة ونصف، ورددوا هتافات من بينها "مش هيا دى النهاية.. مش هنسيبك يا ريهام.. وهو العدل فين دى ريهام بتعمل خير".

ورفع أنصار ريهام سعيد لافتات تحمل صورتها، مطالبين بإعادة برنامج صبايا الخير مرة أخرى، وأخرى كتبوا عليها "كلنا ريهام سعيد".

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار مختار البديوى، اليوم الاثنين، قضت بحبس الإعلامية ريهام سعيد، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنية لاتهامهما بالسب والقذف، فى حق فتاة المول، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية، وكفالة 15 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وكذلك براءة باقى المتهمى فى القضية رقم 25296سنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، لاتهامهما فيها بالاعتداء على الحرية الشخصية، بالإضافة للقضية رقم 848 سنة 2015 والمتهمين فيها بالتهديد والسب والقذف.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أذاعت صورًا شخصية للمدعية سمية عبيد الشهيرة بـ"فتاة المول"، فى برنامجها "صبايا الخير"، والذى يعرض على قناة النهار، بعد أن استولى عليها أحد العاملين فى البرنامج من هاتف الفتاة دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها.

جنح الجيزة تقضى بحبس ريهام سعيد 18شهرا وغرامة 10آلاف جنيه بقضية فتاة المول

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