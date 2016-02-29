«الزراعة» تواصل حملات التحصين المجاني للماشية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات الخاصة بالتحصين الحلقي المجاني للماشية بالمحافظات المختلفة، لرفع المعاناة عن كاهل صغار المربيين.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، إنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط أسواق الماشية ومراقبتها، لمنع دخول الحيوانات المهربة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات في الأسواق، فضلاً عن تطهيرها بعد عمليات فض الأسواق.

وأهابت الوزارة بالمربيين عدم التعامل مع الحيوانات المهربة، أو إدخالها وخلطها مع الحيوانات المحلية حتى لا تتنقل إليها أية إصابة أو عدوى.