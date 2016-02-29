تراجع حمولات السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 2.3% خلال يناير الماضي



> تراجعت حمولات السفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس المصرية خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 3ر2% على الرغم من الزيادة الطفيفة في أعداد السفن العابرة التي بلغت نسبتها 9ر%.

وأكدت إحصائيات هيئة قناة السويس الملاحية الصادرة اليوم الاثنين عن عبور 1424 سفينة متنوعة للمجري الملاحي لقناة السويس بحمولات بلغت 80 مليونا و612 ألف طن خلال شهر يناير الماضي مقابل 1411 سفينة عبرت القناة خلال شهر يناير من العام الماضي 2015 بحمولات بلغت 82 مليونا و537 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات تراجع ملحوظ في أعداد سفن الحاويات العميل الأول لقناة السويس خلال يناير الماضي بلغت نسبتة 9% لأعداد السفن وقرابة 3ر4% للحمولات المنقولة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2015، حيث عبرت قناة السويس خلال يناير الماضي 467 سفينة حاويات بحمولات بلغت 44 مليونا و712 ألف طن مقابل 513 سفينة حاويات عبرت القناة خلال يناير من العام 2015 بحمولات بلغت 46 مليونا و731 ألف طن.

وحققت أعداد وحمولات ناقلات البترول ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 2ر15% لأعداد ناقلات البترول وقرابة 3ر13% لحمولات البترول المنقولة.. حيث عبرت قناة السويس خلال شهر يناير الماضي 387 ناقلة بترول بحمولات بلغت 15 مليونا و424 ألف طن مقابل 336 ناقلة بترول بحمولات بلغت 13 مليونا و616 ألف طن عبرت القناة خلال شهر يناير من العام الماضي 2015.