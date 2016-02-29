صور |شباب مصريون ينظمون بطولة تجديف لتنشيط السياحة في الأقصر

نظم عدد من الشباب المصريين بطولة للتجديف والكاياك والكانوي بمحافظة الأقصر ضمن مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

وشهد حفل بدء البطولة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، نيابةً عن محمد بدر محافظ الإقليم.

وقال رئيس مدينة الأقصر إنه الهدف من مثل هذه البطولات تنشيط السياحة النيلية والحث على ممارسة الرياضة وحماية نهر النيل من التلوث والتعدي عليه.

وصرح صلاح رشوان مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أن عدد من الشباب المصريين قرروا إقامة هذه الفعالية وذلك بهدف تنشيط السياحة وتوصيل رسالة إلى العالم أجمع أن الأقصر آمنة، وقادرة على استضافة البطولات والمهرجانات المختلفة لافتًا إلى أن استقبال هؤلاء الشباب كان استقبالًا حارًا،أثناء قدومهم من محافظة أسوان.

وأشار رشوان إلى أن هذه الفعالية أقيمت بالتنسيق مع إدارة حماية النيل وشرطة المسطحات المائية، ولاعبى نادى التجديف بمحافظة الأقصر والكانوى والكاياك وذلك بإقامة عرض كرنفالى بالمراكب النيلية والموتوسيكل المائى، ثم الرقص على أنغام الربابة الصعيدية.

يشار إلى أن الكاياك ( kayak) هو قارب صغير مغلق من أعلى وله فتحة لكل مجدف يجلس فيها، دفتة ثابتة تحت الماء، أما التجديف فيتم عن جهتي القارب بالتناوب بواسطة مجداف له كفان أجوفان عن جهتيه، وهذه الرياضة انتشرت بسرعة في بلدان العالم بسبب قلة التكاليف وخفة القارب.