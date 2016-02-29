صدقي صبحي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

استقبل الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد كريستوفوروس فوكايدس وزير دفاع جمهورية قبرص والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اليوم اجربت لوزير الدفاع القبرصي مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وقام وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له بمصافحة مستقبلية من قادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وعقب مراسم الاستقبال وقع الجانبان برنامج التعاون المشترك فى مجال الدفاع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص.

وعقد الوزيران لقاءاً تناول تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات الاقليمية والدولية الراهنة ، كما استعرضا عدد من الملفات والموضوعات في ضوء بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجالات الدفاع والتدريب ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .

وأكد الفريق أول صدقي صبحي اعتزاز الشعب المصري وقواته المسلحة بعمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ، والتي تستند الي التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والقضايا المهمة التي تتصل بالمنطقة ، وتطابق الرؤي تجاه زيادة افاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات علي نحو يدعم جهود الامن والاستقرار والتنمية لكلا الشعبين الصديقين .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والسفير القبرصي بالقاهرة .