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ننشر أقوال غادة إبراهيم في اتهامها بإدارة عقار لممارسة أعمال منافية للآداب

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ننشر أقوال غادة إبراهيم في اتهامها بإدارة عقار لممارسة أعمال منافية للآداب ننشر أقوال غادة إبراهيم في اتهامها بإدارة عقار لممارسة أعمال منافية للآداب

غادة إبراهيم – أرشيفية

مراسل ONA:
> نفت الفنانة غادة ابراهيم في أقوالها أمام المستشار جمال الجبلاوي، رئيس نيابة دار السلام، علمها بإدارة الشقة في أعمال منافية للآداب، وأكدت أنها تمتلك شقتين وتستأجر للآثرياء العرب في نفس العقار التي تقيم فيه لزيادة داخلها الشهري عن طريق أحد السماسرة.

وبسؤالها عن أقوال حارس العقار بأنه لم يكن يسمح للفتايات المترددين علي العقار بالدخول الا عقب استأذان الفنانة باعتبارها صاحبة العقار، أكدت أنها على خلافات سابقة به وكانت تنوي طرده أكثر من مرة ولكنها كانت تتراجع نظرًا لحالته المادية.

وكانت ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ألقت القبض علي قواد و 5 ساقطات و 4 رجال يحملون الجنسية ، وبسؤالهم أمام النيابة أكد القواد أنه يستاجر الشقة من الفنانة غادة ابراهيم، بدون عقد للإيجار.

وبإجراءت تحريات المباحث تبين علم الفنانة صاحبة الشقق بما يحدث في، وبعرض التحريات علي النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الفنانة غادة إبراهيم، وبتفتيش هاتفها المحمول عثر علي رسائل واتس أب بينها وبين القواد والساقطات تؤكد علمها بأعمال المنافية للآداب.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، مما أمرت بإجراء تحليل مخدرات لها، ووجهت اليها النيابة العامة إدارة مسكن في أعمال منافية للآداب، وتسهيل أعمال الدعارة و استأجر عقار لأعمال منافية للآداب.

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أونا

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