السعودية تؤكد مواصلة العمل مع منتجي النفط للحد من تقلبات السوق

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، إن السعودية ستواصل العمل مع جميع منتجي النفط الرئيسيين، للحد من تقلبات السوق وإنها ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة.

وقال مجلس الوزراء في بيانه عقب الاجتماع الأسبوعي إن السعودية “تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”، بحسب وكالة “واس”.

وأضاف البيان أن المملكة تسعى إلى “تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وأنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات كما ترحب بأي عمل تعاوني”.