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دفاع "اقتحام سجن بورسعيد" يطلب إدخال "مرسى" ووزير الداخلية الأسبق كمتهمين

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دفاع "اقتحام سجن بورسعيد" يطلب إدخال "مرسى" ووزير الداخلية الأسبق كمتهمين دفاع "اقتحام سجن بورسعيد" يطلب إدخال "مرسى" ووزير الداخلية الأسبق كمتهمين
تواصل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر، وسكرتارية محمد عبد الستار، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
>وطالب محامى 3 متهمين خلال مرافعته بجلسة اليوم، إدخال كل من "محمد مرسى" رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية الأسبق، ومامور سجن بورسعيد، ومأمور قسم العرب، ورئيس قطاع الأمن المركزى بالوزارة وقت الأحداث، ومدير أمن بورسعيد وقت الأحداث ايضا، كما طلب المحامى تحريك الدعوى الجنائية تجاههم.

ودفع المحامى بعدم صلاحية الأدلة المقدمة، وبطلان محاضر التحريات لاعداها بواسطة متهم وخصم فى الدعوى، وبطلان الدليل الفنى وعدم صلاحيته، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، ودفع بشيوع الاتهام، والتناقض بين التقرير الخاص بادارة الادلة، وانتفاء جريمة الشروع فى القتل.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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