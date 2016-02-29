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ضبط المتهمين بقتل بائع سجائر ببورسعيد بحوزتهم بندقية آلية وطبنجة

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ضبط المتهمين بقتل بائع سجائر ببورسعيد بحوزتهم بندقية آلية وطبنجة ضبط المتهمين بقتل بائع سجائر ببورسعيد بحوزتهم بندقية آلية وطبنجة
تمكنت قوات أمن مديرية بورسعيد من ضبط المتهمين بقتل بائع السجائر ببورسعيد وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة و92 طلقة رصاص.

كان قد تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد بقيام مجهولين يستقلون سيارة أجرة بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص أودت بحياته بمنطقة شارع 100 نطاق حى العرب.

انتقلت أجهزة البحث الجنائى والقوات اللازمة حيث تبين وفاة المدعو كريم محمد على 30 سنة صاحب فاترينة سجائر ومسجل شقى خطر سرقات عامة نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم إثر قيام المدعو "ح.ا.ف" باستقلال سيارة أجرة صحبة آخرين إثر خلافات بينهم وإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه المجنى عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى، وأكدت التحريات أن مرتكب الحادث "ح.ا ف" قام بصحبة كل من "أ.أ.ف" وشهرته "الموحة" قائد السيارة التى تحمل لوحات معدنية رقم "ط ع ر" 8623 أجرة بورسعيد وآخرين.

وقام المتهم الرئيسى بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه فى الحال، وفرض باقى المشاركين فى الجريمة سيطرتهم على مكان الحادث، وقاموا بتهديد المارة بالسلاح النارى لإفساح الطريق لهم حتى يتمكنوا من الفرار.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث قسم شرطة الزهور بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العرب برئاسة العميد السعيد شكرى رئيس مباحث الجنائية، وتمكنوا من ضبط المتهم الرئيسى ووالده المحرض على الجريمة بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام الجديد بحى الضواحى.

وبتفتيش المسكن تبين وجود سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 وخزينتين و49 طلقة من ذات العيار، وسلاح نارى عبارة عن طبنجة تركى عيار 9 مم قصير، وخزينتين و43 طلقة، وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع عيار 7.62×39 و2 سلاح أبيض عبارة عن خنجر ومطواة قرن غزال.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى الحادث.

وأكد البحث الجنائى من خلال التحقيقات أن المتهم الرئيسى "ح.ا.ف" هارب من ثلاث جنايات "شروع فى قتل وحرق عمد" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة
>العامة تحت حراسة أمنية مشددة لمباشرة التحقيقات.


>مصرع بائع سجائر إثر إطلاق مجهولين النار عليه ببورسعيد

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مصر 365