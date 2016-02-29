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موظف بجامعة القاهرة ينتحل صفة مستشار إعلامى بمجلس الوزراء للنصب على المواطنين

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موظف بجامعة القاهرة ينتحل صفة مستشار إعلامى بمجلس الوزراء للنصب على المواطنين موظف بجامعة القاهرة ينتحل صفة مستشار إعلامى بمجلس الوزراء للنصب على المواطنين
انتحل موظف بجامعة القاهرة صفة مستشار إعلامى بمجلس الوزراء واشترك مع طالب بالكلية وكهربائى فى النصب على المواطنين وتكوين شركة لإلحاق العمالة للخارج بمنطقة العمرانية، موهمين الضحايا قدرتهم على تسفيرهم للخارج، نظرا لعلاقتهم بكبار الشخصيات بالدولة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزه تفيد قيام موظب بقسم الأرشيف بجامعة القاهرة، بانتحال صفة مستشار إعلامى بمجلس الوزراء واستعانته بطالب بالكلية منتحل صفة مذيع ومعد برامج وكهربائى منتحل صفة نائب رئيس تحرير إحدى الصحف للنصب على المواطنين من خلال تكوين شركة وهمية متخذين مقرا لها بمنطقة العمرانية لإلحاق العمالة للخارج.

وكشفت التحريات أن المتهمين أوهموا الضحايا قدرتهم على توفير فرص عمل لهم بدوال العربية بحجة علاقاتهم بكبار الشخصيات والمسئولين بالدولة مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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