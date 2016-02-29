تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك فى اتهامه بسب ممدوح عباس لجلسة 21 مارس

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامى غريب تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك الحالى، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، لجلسة 21 مارس للإعلان.

كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق تقدم ببلاغ ضد الرئيس الحالى للنادى يتهمه بسبه وقذفه خلال مؤتمر عقد بالنادى فى 28/8/2015، وأنه قال خلال المؤتمر "يخربيتك قرفتنا وعمال تعيط ويجي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار المال العام فى سنوات ممدوح عباس 982 مليون جنيه.. على مسؤليتي الكلام ده، ده كلام الجهاز المركزي للمحاسبات، عشان تشوفوا الراجل ده عمل أيه، سيبكم أن اليد طفشت، والطايرة طفشت، أنا بكلمكم عن اهدار 982 مليون جنيه".

وتابع الرئيس الحالى لنادى الزمالك فى حق المدعى مخاطبا الجمعية العمومية لنادى الزمالك "يا أعضاء الجمعية العمومية، ده راجل لو جه المفروض يتعلق على باب النادى، انت مش كنت موظف فى شركة النصر وبتاخد 30 جنية، المليارات دى جبتها منين؟؟ من الدولة العبيطة.. أنت خربت النادى رياضيا وإنشائيا، وبلطجية وعيال بتضرب حقن وسنج وستات بتتعاكس".

وقدم دفاع المدعى سى دى يحتوى على فيديو للمؤتمر الذى عقد بنادى الزمالك وورد فيه تلك العبارات في حقه والتى تنطوي على سب وقذف.

تأجيل دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام لجلسة 27 مارس