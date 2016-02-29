أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك فى اتهامه بسب ممدوح عباس لجلسة 21 مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك فى اتهامه بسب ممدوح عباس لجلسة 21 مارس تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك فى اتهامه بسب ممدوح عباس لجلسة 21 مارس
قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامى غريب تأجيل محاكمة رئيس نادى الزمالك الحالى، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، لجلسة 21 مارس للإعلان.

كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق تقدم ببلاغ ضد الرئيس الحالى للنادى يتهمه بسبه وقذفه خلال مؤتمر عقد بالنادى فى 28/8/2015، وأنه قال خلال المؤتمر "يخربيتك قرفتنا وعمال تعيط ويجي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار المال العام فى سنوات ممدوح عباس 982 مليون جنيه.. على مسؤليتي الكلام ده، ده كلام الجهاز المركزي للمحاسبات، عشان تشوفوا الراجل ده عمل أيه، سيبكم أن اليد طفشت، والطايرة طفشت، أنا بكلمكم عن اهدار 982 مليون جنيه".

وتابع الرئيس الحالى لنادى الزمالك فى حق المدعى مخاطبا الجمعية العمومية لنادى الزمالك "يا أعضاء الجمعية العمومية، ده راجل لو جه المفروض يتعلق على باب النادى، انت مش كنت موظف فى شركة النصر وبتاخد 30 جنية، المليارات دى جبتها منين؟؟ من الدولة العبيطة.. أنت خربت النادى رياضيا وإنشائيا، وبلطجية وعيال بتضرب حقن وسنج وستات بتتعاكس".

وقدم دفاع المدعى سى دى يحتوى على للمؤتمر الذى عقد بنادى الزمالك وورد فيه تلك العبارات في حقه والتى تنطوي على سب وقذف.


>تأجيل دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام لجلسة 27 مارس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد