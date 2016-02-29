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تفحم فرن بلدى بالكامل فى حريق أسفل عقار سكنى بـ"أرض اللواء"

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تفحم فرن بلدى بالكامل فى حريق أسفل عقار سكنى بـ"أرض اللواء" تفحم فرن بلدى بالكامل فى حريق أسفل عقار سكنى بـ"أرض اللواء"
أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة سكان عقار بشارع بين البلدين بمنطقة أرض اللواء من كارثة، بعد السيطرة على حريق فى فرن بلدى وبدخله خزان سولار، وتم استخراجه من مكان الحريق، تحسبا لمنع وصول النيران إليه، وتم إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء عمليات الإطفاء .

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة باشتعال النيران بفرن بلدى أسفل عقار سكنى فى أرض اللواء، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات وخزان استراتيجى.

وحاصر رجال الإطفاء النيران لمنع وصولها إلى باقى الطوابق السكنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين تفحم محتويات الفرن بالكامل من معدات وأخشاب ودقيق ومستلزمات تصنيع، ومنع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.


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