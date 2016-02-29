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حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملات لإزالة إشغالات الطريق

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حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملات لإزالة إشغالات الطريق حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملات لإزالة إشغالات الطريق
أجرى حى المنتزة أول تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس الحي، حملة لإزالة إشغالات الطريق، بناء على الشكوى الوارده من الأهالى بشأن سروجي سيارات يضع أدوات تعوق حركة المرور ويقوم بعمل حواجز حديدية لحجز أماكن سيارات.

وقام قسم تنفيذ الشكاوي بالتعاون مع إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة، وتم رفع الإشغالات وإزالة سبب الشكوى.

كما قام قسم تلقى الشكاوي بالتعاون مع إداره إشغال الطريق ووحدة الإزالة، بشأن إزالة إعلانات صيدلية بشارع مسجد التأبين سيدي بشر قبلية تم إزاله الاعلان وإزالة سبب الشكوى.

يذكر أن رئيس الحى أطلق حملة جديدة لتفعيل إدارة الشكاوى فى الحى والاستجابة الفورية لاى شكوى تصل إلى الإدارة من المواطنين.

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