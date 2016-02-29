95 % نسبة النجاح فى بكالوريوس الطب والجراحة بطب المنوفية

اعتمد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفرقة السادسة بكلية الطب حيث بلغت نسبة النجاح 95%.

وأشار الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية فى بيان اليوم، إلى أن هذه الدفعة هى التاسعة والعشرين وبلغ عدد الناجحين 346 طالب وطالبة، حصل منهم 73 على تقدير امتياز و172 جيد جدا و93 جيد و8 مقبول.

وأعلنت الدكتورة نانسى أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن العشرة الأوائل للدفعة حسب الترتيب التراكمى هم: مها محمود أبو الخير، محمد هشام غنيم، جهاد رشدى عمار، أحمد عبد الودود الميهى، الشيماء عبد القادر تركى، هدير يحيى علامه، رحاب عبد الناصر سليمان، هاجر عبد الحميد عطيه، أحمد أسامه الجبيرى، أحمد صبرى الحامولى.