إنارة طريق قرية القراموص ورصف الشارع الرئيسى بالقنايات فى الشرقية

يواصل رؤساء المدن بمحافظ الشرقية جهودهم لرفع مستوى الخدمات للمواطنين بناء على توجيها المحافظ اللواء خالد سعيد، قام أحمد أمين رئيس مدينة أبو كبير بالتنسيق مع مسئول الكهرباء وترشيد الطاقة بالوحدة المهندس محمد حسانين والجهاز الفنى بالصيانة، بتركيب لمبات إضاءة بمدافن وجبانات بقرية طوخ القراموص والمداخل الرئيسية بالقرية.

وقام رؤساء المدن بحملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية، أثناء العطلة الرسمية الأسبوعية بالتعاون مع رئيس نقطة شرطة طوخ ومدير الجمعية الزراعية بطوخ وحماية الأراضى الزراعية والقسم الهندسى وسعيد عبدالنبى رئيس الوحدة المحلية، وعبدالناصر شعبان رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية، بمعاونة أهالى الرحمانية بإزالة الحشائش المعمرة من على جسر البحر من امام الوحدة وإعادة زراعتها باشجار النخيل والزيتون وأشجار الزينة وتجميل مدخل الوحدة بعمل يافطة جديدة وتغير الأعلام، وتمت كافة الاعمال بالجهود الذاتية.

وبمدينة القنايات قامت وفاء يعقوب رئيس المدينة، بالإشراف على بدء أعمال الرصف لشوارع المدينة ضمن خطة الرصف الحالية التى تشمل إزالة الطبقة السطحية من الرصف القديم بعدد من شوارع المدينة وأعمال الرصف الجديد حتى تظهر المدينة بالمظهر اللائق .

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