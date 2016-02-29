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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الضنحاني

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الضنحاني محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد الضنحاني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " واجب العزاء في شهيد الوطن محمد راشد الضنحاني الذي لاقى وجه ربه الأعلى خلال أدائه للواجب الوطني والأخوي في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق .

 فقد قام سموه ظهر اليوم يرافقه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة قدفع في الفجيرة حيث أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوالد وأشقاء وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته راجيا الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

 وأكد سموه خلال مواساته لوالد الشهيد أن دولتنا رئيسا وقيادة وحكومة وشعبا تفتخر أيما افتخار بأبنائها وبناتها الذين يشكلون ركيزة الدولة العصرية وأساس البنيان بعقولهم وعلومهم وسواعدهم والجميع يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وترابه الغالي وصيانة مكتسباته الحضارية والإنسانية كل من موقعه الجندي في صفوف قواته المسلحة والطبيب في مستشفاه وعيادته والمعلم في مدرسته والمزارع في مزرعته والطالب في جامعته والأم في أسرتها فالكل يتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية بأمانة وإخلاص ووفاء وهذا مصدر قوتنا ومبعث إعتزازنا بأبنائنا وبناتنا الأوفياء .

 رحم الله شهداءنا الابرار رحمة واسعة وأدام الله على دولتنا وشعبنا نعمة الاستقرار والتكاتف والتلاحم الوطني وعاشت دولتنا عزيزة شامخة بشموخ شعبها .

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