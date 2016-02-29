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اقتصادى كورى: زيارة السيسي لسيول تعزز الاستثمارات الكورية بمصر

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اقتصادى كورى: زيارة السيسي لسيول تعزز الاستثمارات الكورية بمصر اقتصادى كورى: زيارة السيسي لسيول تعزز الاستثمارات الكورية بمصر

الرئيس عبد الفتاح

قال دون كواك رئيس عمليات عملاق صناعة الالكترونيات الكورى الجنوبى فى ”إل . جى” إن الزيارة القادمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيول الأسبوع الجارى سوف تعزز التعاون التجارى المشترك والاستثمارات الكورية فى مصر.

وأضاف كواك – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن زيارة الرئيس السيسي إلى سيول ستعد فرصة للشركات الكورية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وخاصة مشروع محور قناة السويس .

وأشار إلى أن الرئيس السيسى سوف يلتقى بسيول عددا من رؤساء الشركات الكورية الكبرى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسبل التغلب على العقبات التى تعرقل أنشطة الشركات الكورية فى السوق المصرية .

وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الكورية الجنوبية فى مصر خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة الميزات التنافسية التى تتمتع بها السوق المصرية ومن بينها توافر العمالة واتساع حجم تلك السوق التى تضم حوالى 90 مليون مستهلك،علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع الدول العربية والأفريقية، وقال “إننى على ثقة بأن السوق المصرية مليئة بإمكانيات كبيرة للنمو على صعيدى الإنتاج والاستهلاك والفرص الاستثمارية”.

وأوضح كواك أن شركته – التى علقت أعمال مصنعها فى مصر لمدة أسبوع واحد فقط – سوف تواصل أعمالها ولن تنسحب من السوق المصرية التى تعتبرها “واعدة”، لافتا إلى أن حجم استثمارات شركته فى مصر بلغ 127 مليون دولار.

 

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