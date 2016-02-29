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المعارضة السورية: الهدنة انهارت قبل أن تبدأ

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المعارضة السورية: الهدنة انهارت قبل أن تبدأ المعارضة السورية: الهدنة انهارت قبل أن تبدأ

 

ارشيفية

قال مسؤول في المعارضة السورية لتلفزيون العربية الحدث، إن الوقف الهش للعمليات القتالية الذي بدأ يوم السبت أصبح يواجه “إلغاء كاملًا” بسبب هجمات القوات الحكومية التي قال إنها انتهكت الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا.

وأكد أسعد الزعبي، رئيس وفد التفاوض التابع للهيئة العليا للتفاوض المدعومة من ، إن الهدنة التي بدأت في وقت مبكر يوم السبت “انهارت قبل أن تبدأ”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

وتابع الزعبي للعربية الحدث أن المعارضة لديها عدة بدائل لحماية الشعب السوري، إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من ذلك لكنه لم يسهب، مضيفًا ”لا تبدو أية مؤشرات لتهيئة بيئة لمحادثات السلام”، والتي قالت الأمم المتحدة إنها تعتزم استئنافها في السابع من مارس.

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