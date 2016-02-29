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طارق الجنايني في حفل الأوسكار بدعوة رسمية

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طارق الجنايني في حفل الأوسكار بدعوة رسمية طارق الجنايني في حفل الأوسكار بدعوة رسمية

يعود المنتج المصري طارق الجنايني من الولايات المتحدة الامريكية خلال أيام بعد حضوره حفل توزيع جوائز مسابقة الأوسكار الشهيرة كأحد المدعوين الرسميين للحفل ليكون المصري والعربي الوحيد الذي تلقى هذه الدعوة.

الجنايني عبر عن سعادته وفخره بتلقيه هذه الدعوة مع تمنياته أن تكون الدورة القادمة بها مشاركة مصرية وعربية أكثر تميزًا مشيرا لفخره بوجود الفيلم الأردني ذيب في القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي.

الجنايني مشغول هذه الأيام بمسلسل الرمضاني الجديد الميزان للمخرج احمد خالد موسى والسيناريست باهر دويدار وبطولة غادة عادل وباسم خياط ومحمد فراج وناهد السباعي وشيرين رضا وصبري فواز، وفي الوقت نفسه يواصل تصوير حلقات برنامجه Saturday night الذي يذاع على قناة او اس ان ويحقق نجاحا كبيرا وقريبا سيتم عرضه على قنوات سي بي سي.

 

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