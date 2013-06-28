ايام ربنا يعديها على خير

كتب / عادل العصفورى

يوم اسود على مصر احذر القادم اسود بايدنا وممكن تمر على خير بايديكم و لابد ان تعلمون اننا كلنا مصر - لابد من ضبط النفس اعلم اخى المتظاهر ( الاخوانى = مصرى مؤيد ) ( السلفى = مصرى مؤيد متحفظ على بعض البنود ) ( المعارضون بانواعهم حتى لو فلول = مصرى معترض ) تذكر اخى المتظاهر كلنا مصريين وعلينا ان نتعلم لغة الحوار - ولا والف لا للعنف لا لسفك الدماء المصريه وعلى رجال الدين ان يخرجوا الان و يعلنوا ( مصرى بيقتل مصرى يبقى شهيد ازاى ) اولاد بلدى تمرد +تجرد = مصر كلنا مصر و كفى دم هل انتم راضين عن دماء المنصوره و الفيوم و الاسكندريه و الغربيه فوقوا ياولاد بلدى انتم كلكم مصر و حافظوا على السلميه رجال الازهر و الدين ياريت تخرجوا توجهوا الناس للخير وتوضحوا ان دم المصر ى على المصرى حرام و سيبكم من الارهابين الذين يوهمون الشباب انهم شهداء لان البلد مش متحمله الا يصعب عليكم دم الاولاد و امهاتهم و اخواتهم و ابائهم عندما يقتل ابنهم بسبب التهور ربى احفظ مصر و اهلها - - بلاش نكرر اسلام و جابرو الشافعى ووووو تذكر امهم و ابوهم و اخواتهم اخى المتظاهر اخى الشاب اناديكم باسم الله و باسم حبكم للوطن او حتى احازابكم المتعدده ان تكون سلميه سلميه سلميه لا والف لا للحرق و العنف و الدمار والخراب علشان ننهض بالبلد وتوقف على رجليها ربى احفظ مصر و اهلها الكل يدعوا لها والكل ينشر لعل وعسى الصوت يصل قبل فوات الاوان

شبكةعيونالإخبارية

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