صور| المتحدث العسكرى: تدمير 12 نفقًا مع غزة وضبط 7.5 طن بانجو

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، اليوم الاثنين عن أبرز جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية خلال شهر فبراير 2016.

فى مجال مكافحة أعمال تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، قامت قوات حرس الحدود بضبط 4 بندقية FN وأخرى قناصة و3 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا على محاور التحرك بالإضافة إلى جوال يحتوى على كمية من مادة TNT شديدة الإنفجار بإجمالى وزن 15 كجم وأعداد كبيرة من ألغام الدبابات والأفراد بعضها مفرغ من مادة TNT ومبعثرة بإمتداد الوادى وذلك بمناطق «رفح – أبو زنيمة – رأس الحكمة – شمال الواحات البحرية».

وفى مجال مكافحة أعمال تهريب المواد المخدرة، قامت قوات حرس الحدود بضبط 7.5 طن من نبات البانجو المخدر 5.2 طن من جوهر الحشيش المخدر و12 كجم من الهيروين المخدر وحوالى 5.4 مليون قرص مخدر لعقارى التامول والترامادول بالإضافة إلى ضبط 116 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بمساحة 22 فدان و83 قيراط وذلك بمناطق «القنطرة شرق – معدية سرابيوم – نفق الشهيد أحمد حمدى – أبو زنيمة – مطروح – السلوم».

وفى مجال مكافحة أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية، قامت قوات حرس الحدود بضبط 128 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وذلك بمناطق «رأس الحكمة – مطروح – السلوم – سيوة – العلاقى».

وفى مجال إكتشاف وتدمير فتحات الأنفاق على الشريط الحدودى، قامت قوات حرس الحدود بضبط وتدمير 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بينهم نفق خرسانى بأبعاد 8.1 – 8.1 متر وعلى عمق 10م ومزود بعدد من الكابلات الكهربائية.

وفى مجال الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول 8341 سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تقديم 2366 طن بوتامين و 3100 طن أسمنت و6 طن كتب مدرسية من مشيخة الأزهر كدعم من الجانب المصرى.