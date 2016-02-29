جامعة الإسكندرية تستعد للاحتفال باليوبيل الماسى

وافق مجلس جامعة الإسكندريه على بدء الإعداد للاحتفال باليوبيل الماسى للجامعة، من خلال احتفالية كبرى، ومصفوفة من الفاعليات تتضمن إصدارات توثق لتاريخ الجامعة وإنشاء قاعة متحفية، وأكد رئيس الجامعة على جميع الكليات بتقديم مقترحاتها لفعاليات الاحتفالية، على أن يشكل مجلس الجامعة فى جلسته القادمة لجنة عليا لوضع برنامج متكامل للاحتفالية والفعاليات المصاحبة على مدار العام.

وأكد المجلس على جميع الكليات سرعة الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية مارس القادم، مع إعداد تشكيلات لجان الممتحنين للفصل الدراسى الثانى، وإرسالها للجامعة مع احتياجات الكليات من الملاحظين والمراقبين قبل عقد الامتحانات بوقت كافى حتى تتمكن الجامعة من الاعداد لها قبل الامتحانات بفترة مناسبة.

وقرر المجلس منح شهادة تقدير وميدالية تذكارية لكل من أ.د. محمــد خالـد عبد القادر حموده عميد كلية التربية الرياضية للبنين السابق، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ود. مروان مصطفى حسن رجب المدرس بقسم تدريب الألعاب الرياضية بالكلية والمدير الفنى للمنتخب القومى لكرة اليد ، ود. عصام فتحى غريب محمد المدرس بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بالكلية ومدرب الأحمال البدنية للمنتخب وذلك للانجاز الكبير الذى حققوه على المستوى الافريقى والعالمى .

وأستعرض المجلس تطوير فرع الجامعة بتشاد حيث سيتم نهاية مارس القادم وضع حجر أساس لإقامة منشآت جديدة بفرع الجامعة بالعاصمة التشادية إنجامينا ويأتى مواكباً لإقامة حفل خريجى أول دفعة من طلبة كلية الزراعة بالفرع .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزارة المالية اعتمدت تمويل تطبيق كادر الأطباء على المستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة ومستشفى معهد البحوث الطبية والوحدات العلاجية وأكد على بدء تطبيقه لجميع المستحقين وفقاً للقواعد التى حددها القانون.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية ، وبروتوكول التعاون بين كلية الطب ومنطمة الصحة العالمية والمنطقة الروتارية لتنفيذ مشروع الاسكندرية خالية من فيـرس C .

كما وجه مجلس الجامعة التهنئة للدكتورة نيفين خالد وكيل كلية الآداب بمناسبة تعيينها مستشاراً ثقافياً بالمكتب الثقافى المصرى بباريس .

واعتمد المجلس ترقية 25 عضو هيئة تدريس 12 منهم إلى درجة أستاذ و13 الى درجة استاذ مساعد ، وتعيين 18 فى وظيفة مدرس ، واعتماد منح 59 درجة دكتوراه ، و211 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة .

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