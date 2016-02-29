"صحة الفيوم" : 188 ألف جنيه دعم للمرضى خلال 3 شهور

قالت الدكتور ماجدة على كامل مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمديرية الصحة بالفيوم بأن إدارة الخدمة الإجتماعية الطبية بمديرية الصحة، قدمت مساعدات مالية للمرضى خلال 3 شهور فى الفترة من 1/10/2015 وحتى 31/12/2015 تقدر بحوالى 188 ألف و932 جنيه.

وأضافت فى تصريحات خاصة اليوم، أن المساعدات عبارة عن مساهمات وتبرعات من رجال أعمال وجمعيات أهلية وفاعلى خير مقدمة لجميع المرضى، وبخاصة لمرضى الدرن وأسرهم ومرضى غسيل الكلى ومرضى الجذام وأسرهم سواء متمثلة فى مشروعات مدرة للدخل تعينهم على المعيشة أو مساعدات مالية لتوفير مواصلات او شراء ادوية اواجهزة تعويضية او اشعة او تحاليل يحتاجها المريض.

وأشارت مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى أن قيمة التبرعات للمرضى بمستشفيات الصدر بلغت 87462 جنيه والمستشفيات النوعية 76120 جنيه والمستشفيات المركزية 25150 جنيه ومراكز رعاية الامومة والطفولة 200 جنيه خلال الربع الاخير من 2015 .

وقالت، إنه تم تقديم برامج توعية وتثقيف صحى لعدد 14709 مستفيد وأنشطة ترفيهية وتثقيفية لعدد 14483 مستفيد فى المستشفيات والوحدات الصحية وتم تقديم خدمات لعدد 13 من الاطفال المعثور عليهم خلال هذه الفترة.

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