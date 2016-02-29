ضبط سائق بحوزته 6 طرب حشيش بدشنا

أمن قنا ينفذ 501 حكم قضائى ويضبط 93 محكوما عليهم

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة المقدم مروان العيسوى من ضبط سائق بقرية السمطا التابعه لمركز دشنا، بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه.>وكانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، عن قيام صابر إ ا 50 سنة سائق والسابق اتهامة في عدة قضايا مخدرات، بجلب كمية من الحشيش المخدر لترويجها علي عملائه.>وبعد تقنين الاجراءات تمكنت قوة امنية ضمت المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر من تم ضبط المتهم بحوزته 6 طرب حشيش و مبلغ مالي 5700 جنيها بكمين اعد له أمام قرية اولاد سرور مركز قنا.>وتحرر المحضر 973 اداري مركز قنا لسنه 2016 وجاري اخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.