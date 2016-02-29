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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن

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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس اليوم، إن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADA بحمولة 147 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال AL SAMRIYA بحمولة 171 ألف طن.

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مصر 365