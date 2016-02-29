المرصد السورى: داعش أعدم 2142 مدنيا فى سوريا خلال 20 شهرا

وثق المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا الاثنين، حالات الإعدام التى نفذها تنظيم داعش الإرهابى لألفين و142 مدنيا بين نحو 4 آلاف شخص قتلهم التنظيم فى 20 شهرا.

وأوضح المرصد (مقره لندن) أن عدد الأشخاص الذين أعدمهم التنظيم ارتفع إلى3 آلاف و967 شخصا من المدنيين والمقاتلين وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعناصر داعش أنفسهم بمناطق سيطرته فى الأراضى السورية، خلال الفترة من 29 يونيو 2014 حتى فجر اليوم.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء 78 طفلا و121 إمرأة، قتلهم التنظيم الارهابى رميا بالرصاص أو بالقتل بأساليب أخرى فى محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة، مضيفا أن (داعش) نفذ ثلاث مجازر فى محافظات دير الزور وحلب وحماة، حيث أعدم التنظيم أكثر من 930 مواطنا من العرب (السنة) من أبناء عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقى، و223 مدنيا كرديا قتلهم التنظيم بإطلاق نار وبالأسلحة البيضاء فى مدينة عين العرب (كوبانى) وقرية برخ بوطان بالريف الجنوبى للمدينة.

وأوضح المرصد أن داعش أعدم 46 مدنيا فى قرية (المبعوجة) التى يقطنها مواطنون من الطوائف الاسماعيلية والسنية والعلوية بالريف الشرقى لمدينة سلمية، كما أعدم التنظيم 85 شخصا، بينهم 10 أطفال و8 مواطنات من عائلات مسلحين موالين للنظام وقوات الدفاع الوطنى فى منطقة (البغيلية) بمدينة دير الزور.

>