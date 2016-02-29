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فرنسا تدعو لاجتماع لبحث انتهاكات وقف الأعمال القتالية فى سوريا

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فرنسا تدعو لاجتماع لبحث انتهاكات وقف الأعمال القتالية فى سوريا فرنسا تدعو لاجتماع لبحث انتهاكات وقف الأعمال القتالية فى سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك أيرو، إن فرنسا تلقت معلومات عن هجمات استهدفت مناطق تسيطر عليها المعارضة المعتدلة فى سوريا.

وكشف وزير الخارجية الفرنسى فى تصريحات تليفزيونية على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أن بلاده دعت إلى اجتماع فورى لقوة المهام الخاصة بسوريا، لبحث انتهاكات وقف العمليات القتالية الذى بدأ سريانه مساء الجمعة.


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