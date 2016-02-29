كابيللو: كونتي يجهز نفسه من أجل مهمة تدريب تشيلسي

كشف فابيو كابيللو مدرب منتخب روسيا وريال مدريد السابق أن أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا يستعد لتولي مهمة تدريب تشيلسي خلال الصيف المقبل.

وكانت عدد من التقارير في إيطاليا وإنجلترا قد أوضحت في وقت سابق أن كونتي سيتولى مهمة تدريب البلوز بعقد يمتد لـ3 أعوام ومقابل سنوي 6 ملايين جنيه إسترليني.

وصرح كابيللو لـ(فوكس سبورت) قائلا "كونتي يجهز نفسه من أجل تولي مهمة تدريب تشيلسي".

واستطرد "التواصل مع لاعبيه سيكون أمر جوهري، لقد كانت لدي خبرة صعبة مع منتخب روسيا، دائما كنت مضطرا للتحدث إليهم من خلال وسيط مما يقطع حبل أفكاري".

يأتي ذلك في حين أن كلا من أوسكار وجون أوبي ميكيل نجمي تشيلسي قد أبديا رغبتيهما في وقت سابق في استمرار جوس هيدينك كمدرب للفريق في الموسم المقبل.