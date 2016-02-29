جنازة عسكرية لشهيد حادث الخانكة بمسقط رأسه بطما فى سوهاج

أعلنت مديرية أمن سوهاج ،منذ قليل، عن إقامة جنازة عسكرية بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، لشهيد الواجب النقيب إيهاب إبراهيم جورجى و،الذى أستشهد وضابط آخر و3 مخبرين من قوة مباحث المركز، أثناء توجههم لمأمورية لضبط بعض الخارجين عن القانون بخانكة بمحافظة القليوبية، حيث أطلق مجهولون الرصاص على سيارة الشرطة التى كانوا يستقلونها بمنطقة سرياقوس.

وحددت المديرية الساعة العاشرة من صباح اليوم، لإجراء الجنازة العسكرية بمنطقة التحرير ، بحضور عدد من القيادات الأمنية و والتنفيذية والشعبية ، ومن المتوقع مشاركة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بالجنازة العسكرية .