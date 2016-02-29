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كله فوايد.. اكتشاف مادة بالبرتقال تعزز تدفق الدم وتمنع السكتة الدماغية

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كله فوايد.. اكتشاف مادة بالبرتقال تعزز تدفق الدم وتمنع السكتة الدماغية كله فوايد.. اكتشاف مادة بالبرتقال تعزز تدفق الدم وتمنع السكتة الدماغية
خبر سار لعشاق البرتقال كشفت عنه دراسة علمية حديثة، حيث أكدت أنه يحتوى على مادة مغذية تخفض خطر السكتة الدماغية عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المخ.

وأوضح الباحثون أن البرتقال يحتوى على مادة مذهلة تسمى "هيسبيريدين"، والتى تعزز تدفق الدم فى جميع أنحاء الجسم، بما فى ذلك الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، منح العلماء مجموعة من المشاركين محلول يحتوى على كمية من هيسبيريدين الموجودة فى كوبين من عصير البرتقال، وقاموا بقياس تدفق الدم من خلال الجلد باستخدام جهاز يعرف باسم “doppler fluximeter”، ولاحظوا انخفاض ضغط الدم وزيادة تدفقه بشكل عام.

وأضاف الباحثون أن البرتقال حل سحرى للأشخاص الذين يعانون من برودة القدمين والأطراف فى الشتاء لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه يساعد على وصول الدم إلى الأطراف وبالتالى تدفق الدم بشكل أفضل.

ونشرت نتائج الدراسة اليوم عبر موقع صحيفة "التليجراف" البريطانية.

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