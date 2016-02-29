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القبض على أخطر بلطجى بعد تبادل إطلاق النار بحديقة موالح فى أطفيح

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القبض على أخطر بلطجى بعد تبادل إطلاق النار بحديقة موالح فى أطفيح القبض على أخطر بلطجى بعد تبادل إطلاق النار بحديقة موالح فى أطفيح
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على أخطر بلطجى بالمحافظة، بعد مبادلته إطلاق النار بحديقة موالح يختبىء بها فى أطفيح، وضبط بحوزته 3 بنادق وكمية من مخدر البانجو.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها أن مسجل خطر يبلغ من العمر 40 سنة لسابقه اتهامه فى 16 قضية، والمحكوم عليه الهارب فى 5 قضايا آخرها جنايات مركز أطفيح بالسجن المؤبد والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية إدارى مركز أطفيح (خطف وإحتجاز) والمشهور عنه أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين، متواجد بإحدى حدائق الموالح بدائرة المركز متخذاً منها مكاناً لاختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية لضبطه ولدى استشعاره بتواجد القوات بادرهم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما دعاهم لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية وتمكنوا من ضبطه.

وضبط بحوزته 2 بندقية آلية عيار 7.62×39 مم " غير مبلغ بسرقتها "و3 خزينة وبندقية مورس ألمانى الصنع و50 طلقة آلية و كمية من البانجو المخدر و بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى وتم إخطار اللواء أحمد حجازي مدير أمن الجيزه واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.


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