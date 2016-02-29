مصرع ميكانيكى نتيجة سقوطه من أعلى لودر فى الجيزه

لقى ميكانيكى مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى لودر بمنطقة الواحات فى الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا بمصرع ميكانيكى ونقله إلى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته بنزيف بالأنف وجرح بالوجه وكسور متفرقة فى الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بأعمال صيانه أعلى لودر خاص بشركة حديد وصلب، اختل توازنه وسقط على قطع حديدية، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته، و بسؤال زميلى المتوفى أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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