التحقيق مع شقيق سيدة عثر على نصف جثتها فى بولاق والنصف الآخر بالعمرانية

تباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار، التحقيق مع شقيق السيدة التى عثر على نصف جثتها بمنطقة العمرانية، ونصفها الآخر بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما استدلت الأجهزة الأمنية على هويتها، وتعرف أهليتها عليها داخل المشرحة، وتم دفنها.

وكانت النيابة العامة لجنوب الجيزة، بإشراف المستشار طارق جودة، أمرت بسرعة إجراء تحليل "D.N.A"، لتحديد هوية المجنى عليها، كما استعجلت تقرير الطب الشرعى، ونقل شقيقها لأخد عينة dna، لمطابقتها مع عينة المجنى عليها.

وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء خالد شلبى، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر، مقطعة إلى نصفين داخل "حقيبة سفر"، فى منطقة بولاق الدكرور والعمرانية، وذلك بعدما قام مجهول بإغتصابها، ولم تحدد الأجهزة الأمنية بالجيزة حتي الأن هوية المجني عليها .

مباحث الجيزة تكشف هوية الجثة المقطعة نصفين: كوافيرة وتقيم ببولاق الدكرور

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