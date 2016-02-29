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حبس 3 شباب أربعة أيام لتحرشهم لفظيا بفتاة جامعية فى كفر الشيخ

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حبس 3 شباب أربعة أيام لتحرشهم لفظيا بفتاة جامعية فى كفر الشيخ حبس 3 شباب أربعة أيام لتحرشهم لفظيا بفتاة جامعية فى كفر الشيخ
ألقت شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكفرالشيخ، القبض على 3 شباب، لاتهامهم بالتحرش لفظيًا ومحاولة الاعتداء على طالبة بجامعة كفرالشيخ، أثناء خروجها من الجامعة وسيرها فى الشارع المقابل للجامعة.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أيمن سعفان مدير إدارة شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، يفيد بإلقاء القبض على 3 شباب لقيامهم بالتحرش لفظيًا بألفاظ بذيئة بطالبة فى إحدى الكليات بجامعة كفرالشيخ، أثناء خروجها من الجامعة وسيرها بالشارع ومحاولة التحرش بها جسديًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين الثلاثة على النيابة العامة، قرر المستشار أحمد عبدالحي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية حبسهم احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق.


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