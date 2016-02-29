أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد.. وسماع مرافعة الدفاع

Google+ Print
بدء محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد.. وسماع مرافعة الدفاع بدء محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد.. وسماع مرافعة الدفاع
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بـأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وأثبتت المحكمة، حضور المتهمين فى بداية الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع المقرر ترافعهم بجلسة اليوم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع 4 متهمين بالجلسة .


>اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365