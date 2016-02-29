بدء محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد.. وسماع مرافعة الدفاع

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بـأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وأثبتت المحكمة، حضور المتهمين فى بداية الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع المقرر ترافعهم بجلسة اليوم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع 4 متهمين بالجلسة .

اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد